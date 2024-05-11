Сочетала джинсы на завязках и свитер: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци в Париже

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци в Париже в стильном и лаконичном наряде, который очень просто повторить.
На знаменитой певице и актрисе были свободные джинсы с завязками, которые она носила в сочетании с короткой белой футболкой. Дженнифер также надела белые кеды, а ярким аксессуаром стала небольшая, но культовая сумка Lady Dior зеленого оттенка. В свое время такие сумки очень любила принцесса Диана.
Волосы Лопес собрала в высокую прическу, на лице сделала макияж, надела солнцезащитные очки от Gucci и несколько ювелирных изделий, среди которых можно рассмотреть браслет от Van Cleef & Arpels.
Затем ее сфотографировали еще один раз и этот свой наряд звезда дополнила теплым длинным свитером. Этот образ очень шел артистке.
Днем ранее Лопес заметили на улице в Париже с дочерью Эммой. Они вместе держась за руки выходили из отеля. Дженнифер была невероятно красивой.
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