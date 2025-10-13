Сочетала гламурное платье и брюки: Эль Фэннинг удивила выбором наряда для красной дорожки

Эль Фэннинг / © Associated Press

Реклама

27-летняя Эль Фэннинг посетила Лондонский кинофестиваль, поскольку там презентовали фильм, в котором она сыграла — картину под названием «Сентиментальная ценность».

Эль Фэннинг / © Associated Press

Актриса вышла на красную дорожку в простом на первый взгляд наряда от бренда Simone Rocha, который тот презентовал публике в коллекции весна-лето 2026. На Эль было длинное гламурное-майка, полностью расшитое пайетками. Наряд был свободного фасона, а сочетала она его с еще одной неожиданной вещью — широкими черными брюками с отворотами на низу штанин.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Этот интересный ансамбль Фэннинг дополнила босоножками с ремешками от Manolo Blahnik и прической, которую делает очень редко — ее волосы были собраны в высокий пучок, а на висках было несколько подкрученных прядей, которые привносили в лук нотку нежности и романтики.

Реклама

Также актриса дополнила этот образ украшениями от бренда Cartier, поскольку она с ним сотрудничает.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Впервые этот фильм показали публике в Кеннах на Международном кинофестивале. Актриса надела на премьеру гламурное платье-бюстье с 3D-цветами от Armani Prive. Это был длинный наряд с декольте полностью расшитый серебристыми пайетками.