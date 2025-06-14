Сочетала гламурный костюм и драгоценности: Брук Шилдс блистала на премьере фильма

Брук Шилдс / © Associated Press

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Брук Шилдс, которой совсем недавно исполнилось 60 лет, посетила мероприятие в Нью-Йорке. Актриса блистала на красной дорожке в день премьерного показа фильма «Моя мама Джейн», который презентовали в рамках кинофестиваля Трайбека.

Актриса надела по такому случаю костюм, брюки и жакет которого были расшиты пайетками изумрудного цвета. Жакет ее наряда украшали черные шелковые лацканы, а носила Брук его на голое тело. Образ звезда «Голубой лагуны» дополнила множеством драгоценностей, прической с роскошными локонами, сатиновым клатчем и туфлями на каблуках.

Брук Шилдс / © Associated Press

Напомним, что несколькими днями ранее Брук блистала на вручение 78-й ежегодной премии «Тони», которая присуждается в области американского театра. Она надела красное мини-платье с ассиметричным подолом, драпировками и пайетками от Модного дома Balmain.

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Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press