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- Шоу-бизнес
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Сочетала гламурный костюм и драгоценности: Брук Шилдс блистала на премьере фильма
Актриса удивила публику своим оригинальным нарядом.
Брук Шилдс, которой совсем недавно исполнилось 60 лет, посетила мероприятие в Нью-Йорке. Актриса блистала на красной дорожке в день премьерного показа фильма «Моя мама Джейн», который презентовали в рамках кинофестиваля Трайбека.
Актриса надела по такому случаю костюм, брюки и жакет которого были расшиты пайетками изумрудного цвета. Жакет ее наряда украшали черные шелковые лацканы, а носила Брук его на голое тело. Образ звезда «Голубой лагуны» дополнила множеством драгоценностей, прической с роскошными локонами, сатиновым клатчем и туфлями на каблуках.
Напомним, что несколькими днями ранее Брук блистала на вручение 78-й ежегодной премии «Тони», которая присуждается в области американского театра. Она надела красное мини-платье с ассиметричным подолом, драпировками и пайетками от Модного дома Balmain.