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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

Сочетала гламурный костюм и драгоценности: Брук Шилдс блистала на премьере фильма

Актриса удивила публику своим оригинальным нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс, которой совсем недавно исполнилось 60 лет, посетила мероприятие в Нью-Йорке. Актриса блистала на красной дорожке в день премьерного показа фильма «Моя мама Джейн», который презентовали в рамках кинофестиваля Трайбека.

Актриса надела по такому случаю костюм, брюки и жакет которого были расшиты пайетками изумрудного цвета. Жакет ее наряда украшали черные шелковые лацканы, а носила Брук его на голое тело. Образ звезда «Голубой лагуны» дополнила множеством драгоценностей, прической с роскошными локонами, сатиновым клатчем и туфлями на каблуках.

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Напомним, что несколькими днями ранее Брук блистала на вручение 78-й ежегодной премии «Тони», которая присуждается в области американского театра. Она надела красное мини-платье с ассиметричным подолом, драпировками и пайетками от Модного дома Balmain.

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

© Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
25
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