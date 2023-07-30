Сочетала голубой и розовый: экс-звезда The Pussycat Dolls Эшли Робертс под прицелом папарацци

Ни один ее выход со студии в Лондоне не обходится без внимания фотографов.

Певица и ведущая Эшли Робертс, прославившаяся как одна из участниц группы The Pussycat Dolls, сейчас живет и работает в Лондоне, поэтому часто становится мишенью для местных папарацци.

В пятницу, 28 июля, знаменитость заметили, когда она выходила со студии Heart Breakfast, где работает ведущей вместе с Амандой Холден.

На 41-летней Эшли был голубой костюм состоящий из топа-водолазки с длинными рукавами и брюк-клеш. Наряд имел принт с имитацией джинсовой ткани, а вот дополнила она его розовыми туфлями и ярко-розовой сумкой Balenciaga с короткими ручками. Сумка идеально вписалась в образ, поскольку на топе были строчки розовыми нитями.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Также на лице у нее был и макияж и солнцезащитные очки, а волосы Робертс собрала в высокую прическу. Эта модель сумки одна из любимых у Эшли и она ее часто стилизирует с разными луками, например, недавно звезда сочетала ее с эффектным розовым платьем с драпировками.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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