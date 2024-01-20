Сочетала худи с гламурным платьем-бюстье: Джулия Фокс надела необычный лук на премьеру фильма

В образе она сочетала несочетаемое, чем привлекла внимание.

Известная американская модель и актриса Джулия Фокс оказалась в центре внимания на презентации фильма "Присутствие", которая состоялась в американском городе Парк-Сити.

Мероприятие проходило в рамках фестиваля независимого кино Сандэнс.

Джулия сыграла в этом фильме одну из главных ролей, но также в картине появится звезда "Ангелов Чарли" Люси Лью. На мероприятии Люси позировала с Фокс в жаккардовом платье с аппликацией и американской проймой.

Джулия Фокс и Люси Лью / Фото: Associated Press

Сама же Джулия надела традиционно для себя необычный образ. Ее лук был в черном цвете и состоял из сочетания на первый взгляд несочетаемых вещей - кофты с капюшоном и гламурного платья-бюстье в пайетки. Также актриса дополнила образ ковбойскими сапогами и короткими кожаными перчатками.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Волосы Джулия заправила в капюшон своей кофты, а ее макияж был с использованием серых теней и фиолетовой помады.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

А вот днем ранее Фокс появилась перед фотографами в полностью джинсовом образе, который дополнила белой фатой.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также несколько эпатажных кадров она показала и в Instagram. Актриса опубликовала фото в белом платье со смелым декольте, а также похвасталась эпатажной обувью.

Джулия Фокс / instagram.com/juliafox

Джулия Фокс / instagram.com/juliafox

Читайте также: