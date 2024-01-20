Сочетала худи с гламурным платьем-бюстье: Джулия Фокс надела необычный лук на премьеру фильма

В образе она сочетала несочетаемое, чем привлекла внимание.
Известная американская модель и актриса Джулия Фокс оказалась в центре внимания на презентации фильма "Присутствие", которая состоялась в американском городе Парк-Сити.
Мероприятие проходило в рамках фестиваля независимого кино Сандэнс.
Джулия сыграла в этом фильме одну из главных ролей, но также в картине появится звезда "Ангелов Чарли" Люси Лью. На мероприятии Люси позировала с Фокс в жаккардовом платье с аппликацией и американской проймой.
Сама же Джулия надела традиционно для себя необычный образ. Ее лук был в черном цвете и состоял из сочетания на первый взгляд несочетаемых вещей - кофты с капюшоном и гламурного платья-бюстье в пайетки. Также актриса дополнила образ ковбойскими сапогами и короткими кожаными перчатками.
Волосы Джулия заправила в капюшон своей кофты, а ее макияж был с использованием серых теней и фиолетовой помады.
А вот днем ранее Фокс появилась перед фотографами в полностью джинсовом образе, который дополнила белой фатой.
Также несколько эпатажных кадров она показала и в Instagram. Актриса опубликовала фото в белом платье со смелым декольте, а также похвасталась эпатажной обувью.
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