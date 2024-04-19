Сочетала корсет и платье-пальто: звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан в элегантном наряде на фотоколле

В этом образе она решила подчеркнуть талию трендовым аксессуаром.

37-летняя актриса Никола Кохлан - звезда популярного сериала от стримингового сервиса Netflix "Бриджертоны" - снялась еще в одном проекте - мини-сериале Big Mood.

Во время презентации шоу, которое состоялось в Нью-Йорке, Никола вышла к фотографам в полностью черном ансамбле, который состоял из длинного платья-пальто от Roland Mouret с рукавами и декольте, которое украшал эффектный корсет от hautecuir.

Корсет плотно стягивал фигуру девушки, а вот дополнила она его туфлями на каблуках и массивными золотыми украшениями MISHO - серьгами в ушах и кольцами на руках.

Никола Кохлан / Фото: Associated Press

Скульптурный корсет она надевает уже не впервые, поскольку также появлялась в подобном элементе наряда на премьере "Бриджертонов". Однако в тот раз ее корсет был из золота и имел анатомический дизайн с глубоким смыслом.

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