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- Шоу-бизнес
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Сочетала костюм с "голым" топом: 58-летняя Холли Берри посетила фестиваль CinemaCon
CinemaCon — крупнейшее и важнейшее собрание владельцев кинотеатров со всего мира в Лас-Вегасе, на котором ежегодно актеры, режиссеры и, конечно же, самые крупные голливудские студии, презентуют публике свои новые фильмы и сериалы.
В этом году на фестивале CinemaCon можно было увидеть тандем, который покорил его — на сцену вышли актеры Холли Берри и Крис Хемсворт.
Они рассказали собравшимся о своей новой работе — предстоящем фильме под названием «Преступление 101», в котором сыграют вместе также с Марком Руффало и Барри Кеоганом. Известно о картине пока мало, кроме того, что это будет захватывающий триллер, в котором он — вор драгоценностей, а она — адвокат, попавший в ловушку. Выход фильма запланирован на 2026 год.
На CinemaCon Холли Берри появилась в наряде черного цвета, который включал юбку-карандаш с пуговицами и жакет. Носила костюм актриса с корсетным кружевным топом, у которого был «голый» эффект. Также на Холли были гламурные туфли на каблуках.
Также CinemaCon посетили и другие звезды в этом году, среди которых можно было увидеть Дженну Ортегу из сериала «Уэнздей», а также Ану де Армас.