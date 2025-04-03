Сочетала костюм с "голым" топом: 58-летняя Холли Берри посетила фестиваль CinemaCon

Холли Берри / © Associated Press

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В этом году на фестивале CinemaCon можно было увидеть тандем, который покорил его — на сцену вышли актеры Холли Берри и Крис Хемсворт.

Холли Берри и Крис Хемсворт / © Associated Press

Они рассказали собравшимся о своей новой работе — предстоящем фильме под названием «Преступление 101», в котором сыграют вместе также с Марком Руффало и Барри Кеоганом. Известно о картине пока мало, кроме того, что это будет захватывающий триллер, в котором он — вор драгоценностей, а она — адвокат, попавший в ловушку. Выход фильма запланирован на 2026 год.

На CinemaCon Холли Берри появилась в наряде черного цвета, который включал юбку-карандаш с пуговицами и жакет. Носила костюм актриса с корсетным кружевным топом, у которого был «голый» эффект. Также на Холли были гламурные туфли на каблуках.

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Холли Берри / © Associated Press

Также CinemaCon посетили и другие звезды в этом году, среди которых можно было увидеть Дженну Ортегу из сериала «Уэнздей», а также Ану де Армас.

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