Сочетала кожаный мини-комбинезон и пальто: Кейт Бекинсэйл впечатлила эффектным нарядом

Актриса умеет выделяться из толпы и быть непохожей на других звезд на мероприятиях.

50-летняя актриса Кейт Бекинсэйл любит демонстрировать публике свои стройные ноги и идеальный загар, поэтому часто появляется в мини и прозрачных платьях. На мероприятии бренда Max Mara, где вручали награду Women In Film "Лицо будущего", она снова пришла в эффектном луке.

На Кейт было черный кожаный комбинезон с короткими шортами, который она сочетала с майкой в мелкий рубчик. Также этот наряд актриса стилизировала с огромным черным пальто, которой придало ее фигуре еще большей миниатюрности, и грубыми сапогами на огромной подошве с множеством пряжек и заклепок.

Необычными элементами этого образа стал большой бант на голове Кейт и бриллиантовые серьги в ушах, которые выделялись чрезмерной гламурностью.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Getty Images

Но будем честны, этот образ просто терялся на фоне ее предыдущего наряда с боди и огромной шляпой от бренда Tony Ward, который бренд презентовал в весенней кутюрной коллекции 2023.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

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