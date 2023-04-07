Сочетала кожаный жакет с потертостями и широкие джинсы: стильная Хейли Бибер в объективах фотографов

Она очень любит эстетику 80-х, поэтому часто ее использует в своих образах.

Модель Хейли Бибер сфотографировали папарацци в Беверли-Хиллз, когда она выходила со своего офиса. Девушка несла в руках рекламный плакат своего косметического бренда Rhode.

На Хейли в тот день был кожаный жакет с потертостями, футболка в рубчик и коричневые широкие джинсы с ремнем. Наряд она дополнила туфлями и сумкой Miu Miu на короткой ручке и карманами.

Волосы Хейли собрала в пучок, надела солнцезащитные очки и большие золотые серьги в стиле 80-х.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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