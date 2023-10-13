Сочетала красную сумку с сапогами: Хайди Клум продемонстрировала яркий осенний аутфит

Звезда не любит простые или скучные наряда. Хайди всегда выбирает только яркие оттенки, мини или кричащие принты.

Немецкую супермодель 90-х и телеведущую Хайди Клум заметили папарацци в Лос-Анджелесе, когда она вышла со своего автомобиля и направлялась на очередные съемки талант-шоу Америка ищет таланты" (America's Got Talent). В этом проекте она уже много лет является одной из судьей.

На Хайди был яркий осенний аутфит. Звезда надела голубой ансамбль из юбки и водолазки с длинными рукавами из велюровой ткани. Также у этого наряда был крупный цветочный принт.

Дополнила она образ своим любимым красным маникюром, красной квадратной сумкой и сапогами на высоких каблуках. Также она надела круглые солнцезащитные очки, несколько украшений и просто распустила свои красивые волосы.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Наряд звезды был от бренда Babak Rachpoot. В более эпатажном луке от этого бренда также вчера на публике появилась и модель Джулия Фокс - она надела нижнее белье поверх одежды и пришла так на интервью.

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