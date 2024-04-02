Сочетала красный цвет и золото: гламурная Ханна Уэддингем сходила на интервью

Актрису сфотографировали на улице в Нью-Йорке, возле студии.
49-летняя актриса Ханна Уэддингем, сыгравшая в сериалах "Игра престолов" и "Тед Лассо", попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда направлялась на запись программы "Позднее шоу со Стивеном Кольбером", чтобы рассказать о предстоящем фильме "Каскадер", в котором сыграла.
На интервью она надела наряд в красно-золотых цветах. На Ханне был костюм с юбкой-карандашом и укороченным жакетом, на котором была отделка пайетками и гламурные пуговицы. Образ она дополнила золотыми серьгами-кольцами и босоножками на каблуках.
Стоит отметить и роскошную укладку на один бок с легкими волнами, а также нежный макияж и маникюр.
Напомним, Ханна воспитывает дочь и недавно появилась на 30-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в Лос-Анджелесе, с картонным клатчем, который сделала ее 9-летняя дочь. Аксессуар привлек внимание публики и это выглядело очень трогательно.
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