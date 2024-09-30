Сочетала мини-платье, сапоги-колготки и шелковый платок: Виктория Бекхэм под прицелом папарацци

50-летняя звезда подчеркнула стройные ноги.
После своего грандиозного шоу на Неделе моды в Париже, на котором модельер Виктория Бекхэм презентовала коллекцию весна-лето 2025, ее подловили папарацци. 50-летняя женщина выходила из своего отеля и направлялась к машине.
Виктория надела total look от своего бренда, сочетав черное мини-платье со складками на юбке и рукавами-флаттер, а также сапоги-колготки. Шею Бекхэм украсила черным шелковым платком, на глаза надела солнцезащитные очки.
Ее образ также дополнили украшения с бриллиантами, золотые часы, легкая укладка и сумка Birkin от Hermes.
Напомним, что во время показа поддержать ее пришла вся семья, а сама она вышла к гостям шоу в элегантном черном смокинге.
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