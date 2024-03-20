Сочетала мини-юбку и лосины-сапоги: оригинальный образ Хайди Клум для съемок

Каждый раз ее образы стильные и сочетают в себе последние модные тенденции.

В американском городе Пасадене, стартовали съемки нового, уже 19-го, сезона развлекательного шоу America's Got Talent и традиционно несменной судьей этого проекта стала супермодель немецкого происхождения Хайди Клум. Звезду подловили фотографі, когда она направлялась на съемки.

В этот раз на работу звезда надела костюм оттенка марсала, который состоял из мини-юбки и жакета. Также на ней была черная майка и сапоги-лосины на каблуках.

Дополнила этот образ Клум солнцезащитными очками, большими золотыми серьгами и макияжем, а вот в руке у нее была большая мягкая сумка, которая является безоговорочным трендом 2024 года.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Это уже второе появление звезды на съемках программы, поскольку на днях она также была замечена в коричневом наряде от Vassia Kostara, который дополнила квадратной сумкой от бренда MCM Diamond Tote.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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