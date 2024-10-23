Сочетала молочный и бордовый: стильная Анна Кендрик под прицелом папарацци

Анна Кендрик попала под прицел фотографов в стильном наряде, сочетав самые модные оттенки этой осени. На актрисе был костюм состоящий из жакета и мини-юбки.

Стиль у ее наряда был хоть и сдержанным, но не казался деловым. Дело в том, что у жакет был притален, имел пуговицы и немного широкие плечи. Юбка была короткой и тоже украшена декором.

Образ актриса дополнила украшениями от Irene Neuwirth, трендовой сумкой от Miu Miu оттенка марсала, а также коричневыми туфлями с Т-образными ремешками. Волосы Анна уложила на пробор, сделала легкий макияж и надела солнцезащитные очки.

Анна Кендрик / Фото: Getty Images

Это ее появление на улице состоялось вскоре после роскошно светского выхода на красную дорожку четвертого ежегодного гала-вечера Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе. На этом мероприятии 39-летняя актриса блистала в очень гламурном синем платье-бюстье от бренда Monique Lhuillier, которое было не только полностью украшено пайетками, но и цветочной аппликацией.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

Ее образ тоже дополняли украшения от Irene Neuwirth, макияж и элегантная прическа с локонами.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

На красную дорожку мероприятия вышли также Рози Хантингтон-Уайтли в Saint Laurent, Ева Лонгория в Georges Hobeika, Оливия Уайлд в Erdem, а также Николь Ричи, Элизабет Олсен, Сара Полсон и Кайя Гербер в винтажном платье Givenchy.

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