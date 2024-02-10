Сочетала монокини и плащ со шлейфом: Джулия Фокс шокировала выбором наряда для мероприятия

Показ, который посетила модель, состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, которая проводится в этот раз с 9 по 14 февраля.
Американская модель Джулия Фокс, которая 2 февраля отпраздновала свой 34-й день рождения, опять появилась на мероприятии Нью-Йорке. Звезду заметили папарацци, когда она направлялась на показ бренда Willy Chavarria, который состоялся в Бруклине.
Для шоу Джулия выбрала полностью белый ансамбль креативного дизайна. В частности модель надела монокини с огромным бантом на животе, которое носила с сочетании с огромным плащом, у которого были широкие рукава и длинный шлейф.
Также Фокс дополнила этот лук сумкой в виде подушки-сердца, ботильонов-носков, а также странной шляпы. Макияж у нее в этот раз был довольно лаконичный и романтичный с блеском на губах и светлыми тенями на глазах.
Не так давно Джулия появилась на презентации фильма "Присутствие", которая состоялась в американском городе Парк-Сити. Тогда модель была тоже одета довольно странно, поскольку сочетала худи с гламурным платьем-бюстье.
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