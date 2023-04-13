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Сочетала пестрое платье с культовой сумкой Hermes Birkin: Ники Хилтон в объективе фотографов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
1 мин
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Сочетала пестрое платье с культовой сумкой Hermes Birkin: Ники Хилтон в объективе фотографов

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

В Нью-Йорке погода уже позволяет появляться на улице в летних нарядах.

Младшая сестра Пэрис Хилтон - 39-летняя светская львица и дизайнер обуви French Sole - Ники, вышла на прогулку по Нью-Йорку. Звезду заметили фотографы, когда она шла по улице в пестром длинном платье.

У наряда Ники был психоделический принт, который включал в себя оттенки розового, желтого и бирюзового, V-образное декольте, а также рукава-фонарики и пуговицы. На талии платье завязывалось на пояс.

Из аксессуаров она выбрала желтую сумку от бренда Hermes, коричневые сандалии от Canfora и стильные солнцезащитные очки в светло-коричневой оправе. Также Ники сделала красный маникюр и надела на шею ожерелье с большим кулоном.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

А вот на своей странице в Instagram девушка поделилась кадрами из Vogue. На снимках была запечатлена роскошная Нью-Йоркская квартира женщины, где она живет со своей семьей.

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Дата публикации
Просмотры
201
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