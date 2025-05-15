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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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Сочетала платье-балахон и трендовую обувь на платформе: Сальму Хайек сфотографировали в Нью-Йорке

Актриса выглядела сенсационно в оригинальном макси-платье с длинными рукавами приглушенного оттенка.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Getty Images

Великолепная 58-летняя Сальма Хайек привлекла к себе множество взглядов, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка. Звезду заметили папарацци в длинном платье терракотового цвета от бренда Zimmermann.

Это был наряд с длинными объемными рукавами и множеством складок. Талия у платья была подчеркнута широкой вставкой ткани.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Этот образ актриса дополнила обувью на платформе, которая сейчас в тренде, а также зеленой сумкой от Gucci. На глазах актриса носила солнцезащитные очки в роговой оправе, а на шее украшение-кристалл на длинной золотой цепочке. Свои красивые темные волосы актриса распустила и уложила в легкие волны.

Ее выход на публику случился после того как она стала главной звездой легендарного журнала Sports Illustrated. На обложке глянца Сальма позировала в бассейне в изумрудном бикини, с кулоном с бирюзой на шее и золотой цепочкой на талии.

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

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Количество просмотров
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