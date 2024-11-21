Сочетала пальто цвета овсянки и платье в принт: Линдсей Лохан под прицелом папарацци

Голливудская звезда выглядела нежно и романтично, а также кардинально сменила цвет волос и стала блондинкой.

Актриса Линдсей Лохан прилетела из Дубая, где она живет со своим мужем-арабским бизнесменом, в США, чтобы продвигать новую романтическую рождественскую комедию, в которой сыграла. Картина получила название "Наш маленький секрет" (Our Little Secret), и выйдет она на Netflix.

В преддверии выхода фильма Линдсей сходила на интервью шоу The View в Нью-Йорке. Актрису сфотографировали возле студии.

На Лохан в тот день было длинное пальто цвета овсянки, которое она носила в сочетании с длинным белым платьем в цветочный принт. У платья была высокая головина. Дополнила этот наряд она сумкой, коричневыми сапогами, солнцезащитными очками и макияжем. Волосы она уложила в прическу с легкими локонами.

Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

Сюжет нового фильма с Лохан рассказывает о том, как обиженные друг на друга бывшие обнаруживают, что их новые пары - брат и сестра, так что им придется провести Рождество под одной крышей, скрывая свою романтическую историю.

В 2022 году в преддверии праздничного сезона с ее участием также компанией Netflix был выпущен романтический фильм "Незабываемое Рождество" - это добрый фильм для уютного зимнего вечера.

Читайте также:

Образы актрисы Линдсей Лохан (14 фото)