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- Шоу-бизнес
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Сочетала платье в горошек и красные туфли: Скарлетт Йоханссон на премьере фильма "Мир юрского периода: Возрождение"
Актриса Скарлетт Йоханссон в рамках промо-тура к фильму «Мир Юрского периода: Возрождение» посетила Южную Корею.
В Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой Скарлетт и другие актеры картины позировали фотографам.
Актриса выбрала для этого мероприятия лук от бренда Prada, который состоял из миди платья черного цвета в мелкий белый горошек. У наряда были короткие рукава и большие белые пуговицы. Ярким акцентом образа стали красные остроносые туфли с открытой пяткой.
Макияж актриса сделала в лучших корейский традициях, ведь отказалась от большого количества косметики и вместо этого немного подчеркнула глаза сияющими тенями, а также нанесла на щеки нежно-розовые румяна, который придавали образу свежести.
Напомним, что ранее она также посетила Шанхай, где тоже блистала перед фотографами в Prada. На Скарлетт было длинное красное платье лаконичного дизайна.