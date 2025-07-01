Сочетала платье в горошек и красные туфли: Скарлетт Йоханссон на премьере фильма "Мир юрского периода: Возрождение"

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

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В Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой Скарлетт и другие актеры картины позировали фотографам.

Актриса выбрала для этого мероприятия лук от бренда Prada, который состоял из миди платья черного цвета в мелкий белый горошек. У наряда были короткие рукава и большие белые пуговицы. Ярким акцентом образа стали красные остроносые туфли с открытой пяткой.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Макияж актриса сделала в лучших корейский традициях, ведь отказалась от большого количества косметики и вместо этого немного подчеркнула глаза сияющими тенями, а также нанесла на щеки нежно-розовые румяна, который придавали образу свежести.

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Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Напомним, что ранее она также посетила Шанхай, где тоже блистала перед фотографами в Prada. На Скарлетт было длинное красное платье лаконичного дизайна.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press