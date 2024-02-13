Сочетала розовые колготки и босоножки: Кэти Холмс посетила Неделю моды в странном образе

Актриса Кэти Холмс много лет живет в Нью-Йорке, поэтому ее часто можно заметить на прогулках по городу, шопингу или светских мероприятих. В последнии дни звезда уже несколько раз появлялась на Неделе моды в Нью-Йорке - одном из главных модных мероприятий года.

Для шоу бренда alice + olivia Кэти выбрала довольно необычный образ, поскольку сочетала широкие трендовые джинсы с джинсовой рубашкой и кофтой в рубчик.

Также на ней была короткая куртка молочного цвета и несколько лаконичных украшений, а в руке она держала белую сумку.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Однако главным акцентом в луке стали розовые колготки, которые Холмс носила с босоножками на каблуках.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

На следующий день она посетила шоу Ulla Johnson, но уже в более романтичном луке, поскольку надела нежный белый комплект с кружевом, состоящий из юбки и блузы с американской проймой.

Завершали этот образ лакированные сапоги на каблуках, прическа и довольно простой макияж.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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