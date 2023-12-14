Сочетала рюши с ботфортами: новый странный образ модели Джулии Фокс

Модель умеет удивлять и вместе со своим стилистом подбирает вещи, которые привлекают внимание дизайном и стилем.

Модель и актриса Джулия Фокс проводит сейчас время в Лос-Анджелесе, где посещает вечеринки и демонстрирует одиозные наряды. На днях эпатажную экс-девушку скандального репера Канье Уэста подловили фотографы.

На Фокс были необычные белые мини-шорты с рюшами, которые по дизайну напоминали то ли пижаму, то ли детский наряд, поскольку также их украшали атласные банты. Также на ней была черная кофта с рукавами три четверти, тоже украшены рюшами.

Этот необычный наряд Джулия дополнила коричневыми ботфортами, сумкой с короткой ручкой и объемной укладкой. Макияж модель сделала странный: нарисовала широкие черные стрелки, сделал коричневые губы и опять осветлила брови.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

А несколькими днями ранее Джулия Фокс прогулялась по городу в эпатажном образе, сочетав черную фату и шелковую юбку и, конечно же, показала еще один странный наряд, поскольку сделала топ из широкого ремня и сочетала его с джинсами-клешь и курткой.

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