Сочетала самые модные джинсы 2026 года с красными туфлями: Сэди Синк из "Очень странных дел" появилась на публике

Сэди Синк / © Getty Images

По словам дизайнера Андре Тана, зимой 2026 года джинсы с подворотами — это одна из самых модных пар, которая должна быть в гардеробе каждой девушки, а вот актриса Сэди Синк показала, как такие джинсы носить.

23-летнюю звезду сериала «Очень странные дела» запечатлели в Нью-Йорке после интервью на шоу Good Morning America. Девушка вышла на улицу в черном классическом пальто с пуговицами, которое носила в сочетании с полосатым свитшотом и прямыми синими джинсами с отворотами.

Сэди Синк / © Getty Images

Ярким акцентом этого образа стали остроносые туфли Седи с открытой пяткой от бренда Prada. Роскошные рыжие волосы девушка распустила, а на глаза надела очки.

Напомним, что совсем недавно завершился последний сезон культового сериала «Очень странные дела», в котором актриса исполняла главную роль начиная со 2 сезона, то есть снималась в шоу от 2017 до 2025 года. На премьеру последнего сезона актриса надела бюстье с юбкой от Prada.