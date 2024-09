Сочетала сапоги и легкое платье: Алисса Милано под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" - Алисса Милано - прибыла на шоу GMA3: What You Need To Know в Нью-Йорке. Милано сфотографировали на улице, когда она вышла из машины.

Актриса была одета в легкое платье в стиле бохо. У наряда не было рукавов, но его украшал пестрый принт, рюши и завязки. Платье она сочетала с коричневыми замшевыми сапогами, поддержав тренд, который стал очень популярен среди знаменитостей.

Также Алисса сделала объемную прическу с локонами, макияж и украсила шею яркими ожерельями.

Алисса Милано / Фото: Getty Images

На шоу она пришла, чтобы рассказать о своем дебюте на театральной сцене - Милано сыграла Рокси Харт - героиню знаменитой пьесы "Чикаго".

Алисса Милано / Фото: Getty Images

Некоторыми подробностями своей работы актриса поделилась в коротком видео.

