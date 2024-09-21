Сочетала сапоги и легкое платье: Алисса Милано под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Она продемонстрировала популярный модный тренд.
Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" - Алисса Милано - прибыла на шоу GMA3: What You Need To Know в Нью-Йорке. Милано сфотографировали на улице, когда она вышла из машины.
Актриса была одета в легкое платье в стиле бохо. У наряда не было рукавов, но его украшал пестрый принт, рюши и завязки. Платье она сочетала с коричневыми замшевыми сапогами, поддержав тренд, который стал очень популярен среди знаменитостей.
Также Алисса сделала объемную прическу с локонами, макияж и украсила шею яркими ожерельями.
На шоу она пришла, чтобы рассказать о своем дебюте на театральной сцене - Милано сыграла Рокси Харт - героиню знаменитой пьесы "Чикаго".
Некоторыми подробностями своей работы актриса поделилась в коротком видео.
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