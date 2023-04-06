Сочетала штаны-карго с блейзером: стильная Эшли Робертс под прицелом папарацци

41-летняя танцовщица, ведущая и экс-участница знаменитой бурлеск-группы The Pussycat Dolls опять под прицелами фотографов, но в этот раз уже в Калифорнии. Знаменитость сфотографировали, когда она направлялась на ужин в модный ресторан Mother Wolf со своими друзьями.

На Эшли в тот день был образ в серых оттенках, поскольку она надела костюм от Maniere De Voir, состоящий из штанов-карго и корсетного топа, а также оверсайз-жакет, который просто накинула на плечи.

Как аксессуары для этого образа она выбрала туфли-лодочки и свою любимую белую сумку от бренда Balenciaga с короткими ручками и заклепками. Макияж она сделала очень легкий, с блеском на губах, а волосы собрала в высокую прическу.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

К слову, у звезды точно такая же сумка есть и в гламурном розовом оттенке, но появляется она с ней не так часто, как с моделью в белом.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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