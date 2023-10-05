Сочетала штаны с карманами и водолазку: Дженнифер Лопес продемонстрировала новый стильный наряд

Ее лук был лаконичным, но выглядел стильно и интересно. Тем более, что артистка сочетала в нем свои любимые аксессуары.

Дженнифер Лопес отлично выглядит не только на красных дорожках, но и в обычной жизни, ведь для любого выхода в свет красиво наряжается и тщательно подбирает аксессуары. Поэтому образы звезды всегда интересно рассматривать.

На этой неделе артистку заметили на улице в Лос-Анджелесе, когда она в сопровождении помощников шла куда-то по своим рабочим делам. На Дженнифер был наряд в серо-бежевой гамме, поскольку она сочетала водолазку от Intimissimi с широкими теплыми штанами с карманами.

Дополнила свой аутфит звезда солнцезащитными очками, очками с ретро-стиле, серьгами-кольцами, а также любимой сумкой Hermes Birkin.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Сумок от Birkin у Лопес очень много и она регулярно появляется с ними разных цветов и фактур, например, на следующий день после этого выхода ее заметили с таким же аксессуаром, но цвета карамели.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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