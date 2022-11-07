Сочетала синий с красным: супермодель Хайди Клум выбрала платья с пайетками для гала-концерта

Мероприятие, которое посетила модель, проводится ежегодно, чтобы отметить достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства.
После грандиозной хэллоуинской вечеринки, для которой на прошлой неделе Хайди нарядилась огромным червяком, она она опять вышла в свет. На этот раз супермодель 90-х посетила благотворительный гала-вечер LACMA Art + Film Gala, что проводился в Музее искусств в Лос-Анджелесе.
На мероприятие она пришла в синем платье от бренда Rodarte, расшитом пайетками, американской проймой, глубоким декольте и разрезом на юбке. Образ она дополнила красным клатчем, босоножками и длинным маникюром.
Выглядела 49-летняя знаменитость в этом наряде потрясающе. Завершили вечерний наряд макияж и распущенные волосы.
Читайте также: