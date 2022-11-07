Сочетала синий с красным: супермодель Хайди Клум выбрала платья с пайетками для гала-концерта

После грандиозной хэллоуинской вечеринки, для которой на прошлой неделе Хайди нарядилась огромным червяком, она она опять вышла в свет. На этот раз супермодель 90-х посетила благотворительный гала-вечер LACMA Art + Film Gala, что проводился в Музее искусств в Лос-Анджелесе.

На мероприятие она пришла в синем платье от бренда Rodarte, расшитом пайетками, американской проймой, глубоким декольте и разрезом на юбке. Образ она дополнила красным клатчем, босоножками и длинным маникюром.

Выглядела 49-летняя знаменитость в этом наряде потрясающе. Завершили вечерний наряд макияж и распущенные волосы.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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