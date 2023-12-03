Сочетала сверкающий корсет и черные штаны: гламурный наряд Джессики Честейн на красной дорожке

Актриса провела несколько дней в Марокко, где проходил Марракешский международный кинофестиваль.

В этом году Джессика Честейн была председателем жюри, поэтому часто выходила на красную дорожку, демонстрируя эксклюзивные наряды от известных брендов.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

В заключительный день мероприятия она отдала предпочтение брюкам и гламурному корсетному топу с декольте в форме сердца. У топа женщины также были прозрачные вставки, вышивка камнями, бисером и пайетками.

Брюки же Джессики были широкими, а на талии их украшал широкий атласный пояс, который она завязала на бант, края которого были настолько длинными, что волочились по красной дорожке, как шлейф.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также она обула туфли на высоких каблуках, сделала яркий макияж и свою любимую прическу в стиле Старого Голливуда с красивой волной.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также на красную дорожку в брюках она вышла и в день открытия кинофестиваля, но тогда на ней был серебряный наряд со стразами и накидкой-сеткой от бренда Armani Prive из кутюрной коллекции осень-зима 2021.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Читайте также:

Красивые выходы Джессики Честейн (34 фото)