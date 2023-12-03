Сочетала сверкающий корсет и черные штаны: гламурный наряд Джессики Честейн на красной дорожке

Актриса провела несколько дней в Марокко, где проходил Марракешский международный кинофестиваль.
В этом году Джессика Честейн была председателем жюри, поэтому часто выходила на красную дорожку, демонстрируя эксклюзивные наряды от известных брендов.
В заключительный день мероприятия она отдала предпочтение брюкам и гламурному корсетному топу с декольте в форме сердца. У топа женщины также были прозрачные вставки, вышивка камнями, бисером и пайетками.
Брюки же Джессики были широкими, а на талии их украшал широкий атласный пояс, который она завязала на бант, края которого были настолько длинными, что волочились по красной дорожке, как шлейф.
Также она обула туфли на высоких каблуках, сделала яркий макияж и свою любимую прическу в стиле Старого Голливуда с красивой волной.
Также на красную дорожку в брюках она вышла и в день открытия кинофестиваля, но тогда на ней был серебряный наряд со стразами и накидкой-сеткой от бренда Armani Prive из кутюрной коллекции осень-зима 2021.
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