Сочетала свитер и жемчуга: актриса Шарлиз Терон продемонстрировала идеальный осенний образ

Актриса необычно сочетала теплый свитер, превратив его в вечерний наряд.
Голливудская звезда Шарлиз Терон посетила 7 сентября презентацию бренда Dior и скульптора Жан-Мишеля Отониэля, который создал культовый флакон для духов J'adore этого бренда. Мероприятие прошло в Бруклинском ботаническом саду, поэтому Шарлиз одела уже по-осеннему.
На известной актрисе был темно-синий оверсайз свитер крупной вязки, который она носила с длинным плотным платьем со складками. Также стилист Шарлиз - Лесли Фремар - предложила ей надеть на шею многослойные бусы из красивого жемчуга.
Завершили образ Шарлиз сандалии на низком ходу, белый клатч, макияж и пара сережек с бриллиантами. Волосы она собрала в гладкую прическу.
Селфи и деталями этого образа Терон поделилась с поклонниками в Instagram.
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