Сочетала свитер и жемчуга: актриса Шарлиз Терон продемонстрировала идеальный осенний образ

Актриса необычно сочетала теплый свитер, превратив его в вечерний наряд.

Голливудская звезда Шарлиз Терон посетила 7 сентября презентацию бренда Dior и скульптора Жан-Мишеля Отониэля, который создал культовый флакон для духов J'adore этого бренда. Мероприятие прошло в Бруклинском ботаническом саду, поэтому Шарлиз одела уже по-осеннему.

На известной актрисе был темно-синий оверсайз свитер крупной вязки, который она носила с длинным плотным платьем со складками. Также стилист Шарлиз - Лесли Фремар - предложила ей надеть на шею многослойные бусы из красивого жемчуга.

Завершили образ Шарлиз сандалии на низком ходу, белый клатч, макияж и пара сережек с бриллиантами. Волосы она собрала в гладкую прическу.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Селфи и деталями этого образа Терон поделилась с поклонниками в Instagram.

Читайте также:

Образы Шарлиз Терон на церемонии "Оскар" (13 фото)