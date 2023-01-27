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Сочетала тему любви и энергетическую проблему: внучка Данилова в новом клипе спела о перегоревших лампочках

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
7778
Время на прочтение
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Сочетала тему любви и энергетическую проблему: внучка Данилова в новом клипе спела о перегоревших лампочках

Маша Данилова/Прессслужба

Маша Данилова посвятила свою композицию теме несчастливой любви и актуальной энергетической проблеме.

Внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова – Маша Данилова – представила свою новую песню и клип на нее. Композиция называется "Лампочки".

Сингл артистка посвятила теме несчастливой любви и актуальной энергетической проблеме – отключение света.

По словам Даниловой, когда человек влюбляется, то он как будто светится изнутри, будто в нем в этот момент загорается яркая лампочка.

В песне главная героиня разлюбила своего избранника по множеству причин и в ней "перегорели лампочки".

"Когда я вижу, что близкий человек обманывает, у меня сразу же исчезают чувства. Параллель к такому ощущению я провела с "угасанием лампочки", потому что считаю это уместным сравнением сегодня. Отсюда и название трека. Сама история связана с моим прошлым". Все свои яркие эмоции я всегда выражаю в песнях, поэтому этот опыт стал толчком для написания такой чувственной композиции", – рассказала Маша.

Напомним, певица AIDA выпустила трек "Ніколи не здамося", который рассказывает о страшных событиях, которые пережили украинцы из-за войны.

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Дата публикации
Просмотры
7778
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