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Сочетала трендовую ветровку и широкие джинсы: учимся у Хейли Бибер создавать повседневные образы

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
140
Время на прочтение
1 мин
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Сочетала трендовую ветровку и широкие джинсы: учимся у Хейли Бибер создавать повседневные образы

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

У модели получился очень комфортный и повседневный образ, который легко повторить.

Модель Хейли Бибер - самая известная It-girls Калифорнии и королева простых повседневных образов. Девушка настолько тонко и хорошо умеет сочетать между собой, казалось бы, совсем обычные вещи, что постоянно попадает в списки самых модных и стильных.

Вчера, 10 апреля, девушку заметили в престижном районе Нью-Йорка, когда она шла по улице. Модель продемонстрировала образ, который немного вернул нас в нулевые, ведь она сочетала синюю ветровку с широкими джинсами-бэгги и серым топом.

Дополнили образ туфли с квадратным мысом от Jil Sander, солнцезащитные очки, сумка-хобо и кепка. Гламура этому спорт-шику добавили большие золотистые серьги.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Ранее девушка уже демонстрировала луки с туфлями, которые откровенно напоминают мужскую обувь из двухтысячных, намекая, что мода на них возвращается.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

А что вы думаете о тренде на моду двухтысячных? Оставьте свою реакцию ниже.

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Дата публикации
Просмотры
140
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