Сочетала яркий балахон и ретро-прическу: Наоми Кэмпбелл появилась на мероприятии в Лувре

Британская супермодель 90-х - Наоми Кэмпбелл - посетила гламурное светское мероприятие в Париже - гала-ужин в Лувре Le Grand Diner, который был посвящен новой выставке в музее, а также Неделе женской моды сезона осень-зима 2025-2026.

Для этого мероприятия модель выбрала длинное черное платье с пышной фатиновой юбкой, которое носила в сочетании с объемным и длинным розовым балахоном, имеющим также шлейф. Ее образ дополнила гламурная сумка с декором, бриллиантовые украшения, туфли на каблуках и яркий макияж. Однако наибольшее внимание в этом образе Наоми привлекла необычная прическа - она появилась в парике с высокой ретро-укладкой.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

В Париж она прибыла после того, как блистала перед фотографами в Милане. В Италии модель приняла участие в показах, а также посетила шоу бренда Dolce & Gabbana, который презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026, как гостья. На Кэмпбелл тогда была яркая красная шуба и кружевное прозрачное платье черного цвета.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

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