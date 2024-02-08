Сочетала жакет от Chanel с джинсами: Николу Пельтц заметили папарацци в Нью-Йорке

29-летняя Никола Пельтц, дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца, а также супруга Бруклина Бекхэма, появилась на улицах Нью-Йорка. Девушку заметили, когда она выходила из Рокфеллер-плаза.

На Николе был наряд от известных брендов. В частности она сочетала стильный красный укороченный жакет на пуговицах от Chanel, а также светлые свободные джинсы.

На плече у девушки висела классическая черная сумка Chanel, а вот обута она была в туфли на очень высокой платформе от Valentino. Также Никола дополнила этот свой образ несколькими украшениями и макияжем с нежно-розовыми румянами на щеках.

Никола Пельтц / Фото: Getty Images

В Нью-Йорк Пельтц прибыла, чтобы заниматься промоцией своего фильма "Лола", в котором выступила сценаристом и сыграла главную роль. Совсем недавно в Лос-Анджелесе состоялась премьера этой картины и помимо самой Николы на ней также появился ее муж Бруклин и свекровь Виктория Бекхэм. Сама же Никола надела на мероприятие белый наряд, который включал белый корсет и классические брюки. Волосы девушка собрала в прическу в стиле актрисы Брижит Бардо и сделала очень нежный макияж с румянами и черными стрелками.

Никола Пельтц Бекхэм / Фото: Getty Images

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