Сочетала желтый с синим: Анна Винтур пришла на модное шоу Valentino в цветах украинского флага

Образ был ярким и запоминающимся, ведь она надела цвета нашего флага.

Британская журналистка, редактор американского издания Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды, 73-летняя Анна Винтур, посетила показ Модного дома Valentino.

Бренд презентовал в Париже в рамках Недели высокой моды свою новую кутюрную коллекцию весна-лето 2023. Анна традиционно была среди гостей шоу.

Для своего выхода редактор в этот раз выбрала сине-черное платье с цветочным принтом, сапоги и пальто лимонного оттенка с широким воротником и большими пуговицами, которое дополнила ярко-синим шарфом. Образ получился в цвете флага Украины.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине компания Pantone опубликовала на своей странице в Instagram синий и желтый цвета, которые назвала "свободный синий" (freedom blue) и "энергичный/побуждающий к действиям желтый" (energising yellow). Это событие значительно повлияло на модные тенденции, и цвета украинского флага стали мировым модным трендом и символом свободы. Многие блогеры, модники и звезды стали появляться на различных мероприятиях в сочетании синего и желтого.

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