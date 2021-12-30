Сочных ягодиц и фигуру мечты: новогоднее видеопоздравление от участницы шоу "Холостяк-11"

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать новогодние звездные видеоприветствия.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Даша Ставнича - записала для читателей ТСН.ua видеопоздравление с Новым годом.

Дарья, как тренер, пожелала всем девушкам сочных ягодиц, а также иметь фигуру, о которой они мечтают.

"Всех читателей ТСН.ua я хочу поздравить с Новым годом. Пожелать вам, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы каждая девочка обрела сочные ягодицы, чтобы у нее была фигура ее мечты. Чтобы на праздники, когда она ела, все шло или в грудь, или в ягодицы. И чтобы вы ставили очень высокие цели и в этом году их обязательно достигли. И много-много здоровья. С Новым годом!" – пожелала Даша.

Участница шоу "Холостяк-11" поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

На видео Ставнича предстала в черной рубашке с белыми вставками на плечах и манжетах. Свой лук она дополнила черной сумочкой.

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павел Зибров, Настя Каменских, Анна Добрыднева, Екатерина Бужинская, группа KADNAY, Мила Кузнецова и дочь Оли Поляковой - Маша Полякова.

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