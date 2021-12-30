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Сочных ягодиц и фигуру мечты: новогоднее видеопоздравление от участницы шоу "Холостяк-11"

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Сочных ягодиц и фигуру мечты: новогоднее видеопоздравление от участницы шоу "Холостяк-11"

Даша Ставнича/Instagram Даши Ставничей

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать новогодние звездные видеоприветствия.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Даша Ставнича - записала для читателей ТСН.ua видеопоздравление с Новым годом.

Дарья, как тренер, пожелала всем девушкам сочных ягодиц, а также иметь фигуру, о которой они мечтают.

"Всех читателей ТСН.ua я хочу поздравить с Новым годом. Пожелать вам, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы каждая девочка обрела сочные ягодицы, чтобы у нее была фигура ее мечты. Чтобы на праздники, когда она ела, все шло или в грудь, или в ягодицы. И чтобы вы ставили очень высокие цели и в этом году их обязательно достигли. И много-много здоровья. С Новым годом!" – пожелала Даша.

Участница шоу "Холостяк-11" поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

Участница шоу "Холостяк-11" поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

На видео Ставнича предстала в черной рубашке с белыми вставками на плечах и манжетах. Свой лук она дополнила черной сумочкой.

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр ПономаревСергей БабкинСанта ДимопулосИрина ФедишинДжамалаОлег СкрипкаПавел ЗибровНастя КаменскихАнна ДобрыдневаЕкатерина Бужинскаягруппа KADNAYМила Кузнецова и дочь Оли Поляковой - Маша Полякова.

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