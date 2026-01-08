Соединила кэжуал и люкс: Дакота Фэннинг посетила светское мероприятие бренда Chanel

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Накануне «Золотого глобуса» Модный дом Chanel провел гламурное мероприятие в Лос-Анджелесе, на которое были приглашены известные люди из мира шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия была 31-летняя актриса Дакота Фэннинг, которая оделась с ног до головы в Chanel. Лук девушки был из коллекции весна-лето 2026, созданной новым креативным директором бренда Матье Блази.

Дакота и ее стилисты соединили в этом образе простой кэжуал и изысканный люкс, а все потому, что на ней была белая футболка и серые джинсы, которые она дополнила кожаной курткой и сумкой винного цвета в стиле Clean Girl. Известные туфли Chanel, которые надела актриса, тоже были другими, ведь Блази перевыпустил их с квадратным мысом.

Аксессуары Фэннинг выбрала только в золоте, а волосы заправила за воротник куртки. Привлек внимание и ее макияж, ведь Дакота решила накрасить губы в тренде — Halo Lip Trend. Ее образ был создан визажистом Эрин Аяниан Монро, которая нанесла пигментированный цвет на центр губ, который постепенно исчезал к кончикам и обрамлял ее рот легким нюдовым «ореолом».

Все, что вам нужно, чтобы идеально создать ореол на губах, — это кремовый бронзатор, тонкая пушистая кисть и карандаш для контурирования губ.

«Возьмите немного кремового бронзатора и тщательно вотрите его в кисть», — объяснила Хьюз в комментарии Vogue. «Затем нанесите этот бронзатор по периметру рта, создавая этот бронзовый ореол».

В результате вы получаете губы, которые не кажутся слишком очерченными, а становятся более пухлыми и круглыми — инъекции не нужны.