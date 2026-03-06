Соединила жаккардовый жакет и джинсы: Аня Тейлор-Джой удивила образом в Париже

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Аня Тейлор-Джой оделась совсем нестандартно, ведь выбрала шикарный жаккардовый жакет от Dior, который Джонатан Андерсон представил всего несколько дней назад в коллекции осень-зима 2026-2027.
Жакет Ани был золотым, с бантами, утепленным и с асимметричным низом-баской. Также она надела широкие джинсы трендового фасона — с подворотами, которые совсем недавно
дизайнер Андре Тан внес в список must-have 2026 года. Такие модели еще часто называют джинсами с манжетами.
Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Аня распустила свои длинные белокурые волосы и обула туфли на высоких каблуках.
Также актриса появилась на презентации коллекции Андерсона
в персиковом платье и высоким хвостом.
Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Светские и повседневные луки актрисы Ани Тейлор-Джой
(40 фото)
