Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Соединила жаккардовый жакет и джинсы: Аня Тейлор-Джой удивила образом в Париже

Актриса пришла на мероприятие LVMH Prize, которое проводилось во время Недели моды в Париже.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой оделась совсем нестандартно, ведь выбрала шикарный жаккардовый жакет от Dior, который Джонатан Андерсон представил всего несколько дней назад в коллекции осень-зима 2026-2027.

Жакет Ани был золотым, с бантами, утепленным и с асимметричным низом-баской. Также она надела широкие джинсы трендового фасона — с подворотами, которые совсем недавно дизайнер Андре Тан внес в список must-have 2026 года. Такие модели еще часто называют джинсами с манжетами.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня распустила свои длинные белокурые волосы и обула туфли на высоких каблуках.

Также актриса появилась на презентации коллекции Андерсона в персиковом платье и высоким хвостом.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Светские и повседневные луки актрисы Ани Тейлор-Джой (40 фото)

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
14
Следующая публикация

