Софи Тернер в пальто оверсайз и с красной помадой привлекла внимание папарацци
29-летняя британская актриса гармонично сочетала в своем образе классические черный и красный цвета.
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса выглядела эффектно.
На ней было стильное черное пальто оверсайз с объемными руками, черное платье миди и черные замшевые туфли-лодочки на шпильках. Аутфит Софи дополнила акцентным красным кожаным клатчем.
У Тернер была элегантная собранная прическа, макияж с черными стрелками и красной помадой и темный маникюр. Лук актриса завершила оптическими очками.
Напомним, Софи Тернер вышла в свет в прозрачном кружевном платье, декорированном стразами.