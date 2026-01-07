ТСН в социальных сетях

Софи Тернер в пальто оверсайз и с красной помадой привлекла внимание папарацци

29-летняя британская актриса гармонично сочетала в своем образе классические черный и красный цвета.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Софи Тернер

Софи Тернер / © Getty Images

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса выглядела эффектно.

На ней было стильное черное пальто оверсайз с объемными руками, черное платье миди и черные замшевые туфли-лодочки на шпильках. Аутфит Софи дополнила акцентным красным кожаным клатчем.

Софи Тернер / © Getty Images

Софи Тернер / © Getty Images

У Тернер была элегантная собранная прическа, макияж с черными стрелками и красной помадой и темный маникюр. Лук актриса завершила оптическими очками.

Напомним, Софи Тернер вышла в свет в прозрачном кружевном платье, декорированном стразами.

