София Буш и Эшлин Харрис тайно поженились: обе отказались от белых свадебных платьев

София Буш и Эшлин Харрис / © Associated Press

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Звезда сериала «Холм одного дерева» София Буш и бывшая футболистка Эшлин Харрис тайно поженились еще летом 2025 года. О своем браке они впервые рассказали спустя больше года, а фотографии с камерной церемонии появились в новом материале Vogue.

Свадьба состоялась в штате Нью-Йорк и прошла в очень непринужденной атмосфере. Вместо традиционных белых платьев обе невесты выбрали черные наряды.

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София Буш появилась на церемонии в черном бархатном платье, украшенном мелкими сверкающими деталями. А Эшлин Харрис предпочла черный брючный костюм, который дополнила ковбойской шляпой и черными туфлями.

На свадьбе присутствовали дети Харрис от ее предыдущего брака с футболисткой Али Кригер — Слоун и Оушен.

Как рассказала Буш, решение пожениться оказалось спонтанным. Пара хотела провести этот день без давления и строгих свадебных правил, сосредоточившись на семье и близких людях.

София Буш и Эшлин Харрис / © Associated Press

Отметим, София и Эшлин начали встречаться в октябре 2023 года, хотя до этого несколько лет были знакомы и входили в один круг друзей. Для Буш этот брак стал третьим: ранее актриса была замужем за бизнесменом Грантом Хьюзом и актером Чадом Мюрреем.

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Ранее, напомним, дочь Стивена Спилберга вышла замуж в Хэмптонсе и показала свое свадебное платье.

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