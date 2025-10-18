ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

София Ричи беременна во второй раз: известную модель сфотографировали папарацци

В семъе зведы грядет поплнение и первые фотографии она сама показала поклонникам.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
София Ричи

София Ричи / © Getty Images

Американская модель и дочь известного певца Лайонел Ричи — 27-летняя София Ричи — ждет второго ребенка от своего супруга Эллиота Грейнджа. Она объявила о беременности в Instagram, продемонстрировав поклонникам довольно большой живот.

София Ричи / © Instagram Софии Ричи

София Ричи / © Instagram Софии Ричи

После этого она отправилась на светское мероприятие в Нью-Йорке. Софию сфотографировали папарацци. Модель была в тот день в коричневой куртке в белый горошек и этот принт немного напоминал оленевый окрас. Также на ней были черные брюки, остроносые туфли из змеиной кожи, а в руке она несла небольшой клатч.

София Ричи / © Getty Images

София Ричи / © Getty Images

Напомним, что в 2023 году София вышла замуж за музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. Свадьба состоялась на Лазурном берегу во Франции. В мае 2024 года у супругов родилась дочь.

Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie