София Ричи беременна во второй раз: известную модель сфотографировали папарацци

Американская модель и дочь известного певца Лайонел Ричи — 27-летняя София Ричи — ждет второго ребенка от своего супруга Эллиота Грейнджа. Она объявила о беременности в Instagram, продемонстрировав поклонникам довольно большой живот.

После этого она отправилась на светское мероприятие в Нью-Йорке. Софию сфотографировали папарацци. Модель была в тот день в коричневой куртке в белый горошек и этот принт немного напоминал оленевый окрас. Также на ней были черные брюки, остроносые туфли из змеиной кожи, а в руке она несла небольшой клатч.

Напомним, что в 2023 году София вышла замуж за музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. Свадьба состоялась на Лазурном берегу во Франции. В мае 2024 года у супругов родилась дочь.