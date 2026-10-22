- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
София Вергара надела джинсовый total look и дополнила его люксовой сумкой
Звезда похвасталась простым осенним образом.
София Вергара поделилась в Instagram новым образом, который назвала своим любимым комплектом на осень. 54-летняя актриса позировала в джинсовом total look и продемонстрировала вещи из своей коллекции, представленной в Walmart.
Для фотосессии звезда выбрала приталенную джинсовую рубашку с рядом металлических пуговиц и джинсы в тон с высокой посадкой и расклешенными штанинами. Комплект подчеркивал талию и визуально удлинял ноги. Образ София дополнила голубой сумкой Chanel с тиснением под крокодила и туфлями, которые практически скрывались под длинными штанинами.
Актриса позировала на фоне зеленого сада. В подписи к публикации оиина написала: «Любимый джинсовый комплект на осень».
Ранее, напомним, София Вергара в платье с эффектным декольте наслаждалась отдыхом в Греции.