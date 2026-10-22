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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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София Вергара надела джинсовый total look и дополнила его люксовой сумкой

Звезда похвасталась простым осенним образом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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София Вергара

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара поделилась в Instagram новым образом, который назвала своим любимым комплектом на осень. 54-летняя актриса позировала в джинсовом total look и продемонстрировала вещи из своей коллекции, представленной в Walmart.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

Для фотосессии звезда выбрала приталенную джинсовую рубашку с рядом металлических пуговиц и джинсы в тон с высокой посадкой и расклешенными штанинами. Комплект подчеркивал талию и визуально удлинял ноги. Образ София дополнила голубой сумкой Chanel с тиснением под крокодила и туфлями, которые практически скрывались под длинными штанинами.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

Актриса позировала на фоне зеленого сада. В подписи к публикации оиина написала: «Любимый джинсовый комплект на осень».

Ранее, напомним, София Вергара в платье с эффектным декольте наслаждалась отдыхом в Греции.

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