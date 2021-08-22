София Вергара публично рассказала, как в 28 лет ей поставили страшный диагноз

Звезды выступили на благотворительном телемарафоне Stand Up To Cancer, организованном журналисткой Кэти Курик.

София Вергара, Риз Уизерспун, Брэдли Купер, Дженнифер Гарнер и другие рассказали свои истории, связанный со страшным диагнозом "рак".

49-летняя София Вергара во время своего выступления рассказала, как в 28 лет ей поставили диагноз рака щитовидной железы. "В 28 лет во время обычного осмотра мой врач почувствовал уплотнение на шее", - рассказала София, которая была одной из хозяек мероприятия, проведенного в субботу агентством Stand Up To Cancer, соучредителем которого является Кэти Курик, пишет Daily Mail.

София Вергара / Getty Images

Вергара добавила: "Они сделали много анализов и, наконец-то, сказали мне, что у меня рак щитовидной железы. Когда ты молод и слышишь слово "рак", ты думаешь о многих вещах, но я старалась не паниковать и решила узнать все об этой теме. Я узнала также, что во время кризиса лучше заручиться поддержкой своей семьи».

Актриса Дженнифер Гарнер в своей речи отметила: "Мы все здесь сегодня вечером по одной причине - чтобы противостоять раку. Каждый год я хожу на мазок Папаниколау (пап-тест), проверяю родинки, делаю маммографию, даже время от времени мне делают колоноскопию", - добавила актриса.

А Риз Уизерспун, одна из исполнительных продюсеров специального выпуска, открыла слушания и в своей речи произнесла: "К сожалению, рак коснулся всех нас. Нам всем есть чем поделиться. Каждый день из каждого уголка этой страны мы теряем 1670 человек из-за рака », - заявила она. "Но мы можем положить конец этой душевной боли, поддержав Stand Up To Cancer, 100% ваших пожертвований, полученных сегодня вечером, пойдут непосредственно на финансирование новаторских исследований рака", - подытожила актриса.

Риз Уизерспун / Getty Images

В своих речах душетрепещущие истории рассказали Брэдли Купер, потерявший отца из-за рака легких, и Мэттью МакКонахи, который также выступил с речью.

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