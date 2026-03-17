София Вергара роскошным платьем от Zuhair Murad подчеркнула стройную фигуру
53-летняя колумбийско-американская актриса выбрала для своего появления на послеоскаровской вечеринке роскошный мерцающий наряд.
София Вергара была в списке гостей на афтепати Vanity Fair, которое состоялось в Музее искусств округа Лос-Анджелес в Беверли-Хиллз.
Звезда выглядела красиво и стройно в роскошном платье по фигуре от Zuhair Murad, которое для нее сшили на заказ. Наряд полностью расшит бисером, камнями и жемчугом, а также он имеет халтер, геометрический вырез на животе и двойной кейп, который переходит в хвосты-шлейфы.
Аутфит Вергара дополнила прической с локонами, вечерним макияжем с коричневой помадой и нюдовым маникюром. Лук она завершила бриллиантовыми украшениями от Lorraine Schwartz.
Напомним, София Вергара в шоколадном платье в бельевом стиле с кружевом появилась на Неделе моды в Париже.