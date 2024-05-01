София Вергара сверкнула пышной грудью в купальнике с откровенным декольте

51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара недавно перенесла операцию на колене и сейчас проходит реабилитацию, но старается не унывать. Так, она показала в своем блоге архивное фото, на котором позирует в купальнике из своей коллекции для магазина Walmart.

На селфи она предстает в черном слитном купальнике с глубоким декольте, которое позволило ей продемонстрировать свою пышную грудь. Ее пляжный образ дополняют крупные серьги и изящная подвеска на шее. Губы София сложила "уточкой".

Напомним, актриса и член жури проекта America's Got Talent - София Вергара - попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Она направлялась на съемки нового сезона шоу талантов, которые проходят сейчас в Лос-Анджелесе.

София Вергара / Фото: Getty Images

Читайте также:

София Вергара в купальниках (12 фото)