София Вергара сверкнула пышной грудью в купальнике с откровенным декольте

Актриса опубликовала смелое селфи в своем Instagram.
51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара недавно перенесла операцию на колене и сейчас проходит реабилитацию, но старается не унывать. Так, она показала в своем блоге архивное фото, на котором позирует в купальнике из своей коллекции для магазина Walmart.
На селфи она предстает в черном слитном купальнике с глубоким декольте, которое позволило ей продемонстрировать свою пышную грудь. Ее пляжный образ дополняют крупные серьги и изящная подвеска на шее. Губы София сложила "уточкой".
Напомним, актриса и член жури проекта America's Got Talent - София Вергара - попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Она направлялась на съемки нового сезона шоу талантов, которые проходят сейчас в Лос-Анджелесе.
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