Заметили с повязкой: София Вергара травмировала ногу

Знаменитость озадачила поклонников.

Комедийная актриса и телеведущая София Вергара попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе и заставила поклонником поволноваться, ведь ее нога была перемотана эластичным бинтом. Знаменитость сфотографировали, когда она выходила из машины.

София разговаривала по телефону, а одета была в джинсы с дырками на коленях, черный свитер и мягкие шлепанцы с леопардовым принтом. Через плечо у актрисы висела большая черная сумка, а на лице была защитная маска.

София Вергара / Getty Images

Что случилось с ногой Софии, пока неизвестно, но эта неприятность не смогла затмить последние новости - актриса снимется в новом мини-сериале Netflix. Вергара исполнит роль Грисельды Бланко - колумбийской наркобаронессы, одной из первых наркодельцов, которые построили свой бизнес в 1970-е и 1980-е годы на крупной контрабанде кокаина из Колумбии в США, и наиболее могущественный криминальный авторитет в штате Флорида в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Шоураннеры обещают, что всего в сериале будет шесть серий, которые покажут Грисельду в мире организованной преступности, ее личную и семейную жизнь.

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