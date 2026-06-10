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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

София Вергара в леопардовых лосинах показала свою тренировку на ягодицы

Актриса поделилась новым видео в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
1 комментарий
София Вергара

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

53-летняя колумбийская актриса и ведущая, звезда сериала «Американская семейка» — София Вергара — откровенно признается, что не относится к числу людей, которые получают огромное удовольствие от тренировок. Тем не менее актриса понимает, насколько важна регулярная физическая активность для поддержания здоровья, хорошего самочувствия и физической формы, особенно с возрастом.

По ее словам, спорт давно стал для нее не столько увлечением, сколько полезной привычкой и частью заботы о себе. Именно поэтому она старается находить время для тренировок, даже если не всегда испытывает особый энтузиазм перед занятиями.

В своем Instagram она показала, как сходила на тренировку со своей племянницей Клаудией Вергара.

София Вергара в спортзале / © Instagram Софии Вергары

София Вергара в спортзале / © Instagram Софии Вергары

И продемонстрировала на видео, как выполняет упражнение для ягодиц с эспандером.

София Вергара в спортзале / © Instagram Софии Вергары

Ранее, напомним, селфи из зала опубликовала другая звезда — 56-летняя Дженнифер Лопес. Она похвасталась подкачанным прессом.

Комментарии (1)
Сортировать:
els2252
16:02, 2026.06.10
Безперечно така новина гідна згадування на головному сайті новин. За таким сміттям люди на інстаграм ідуть. Хто чим 'блиснув', чи в які лахміття запхав сво...
Дата публикации
Количество просмотров
187
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