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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

София Вергара в платье с эффектным декольте наслаждается отдыхом в Греции

Как и у многих других селебрити, у актрисы сейчас отпуск.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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София Вергара

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

53-летняя колумбийско-американская актриса София Вергара проводит летний отпуск в Греции. Звезда сериала «Американская семейка» поделилась в своем Instagram серией фото с ужина в ресторане. Судя по фото, она весело провела там время.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

Компанию на отдыхе ей составляют друзья и сын — 34-летний Маноло.

Маноло — сын Софии Вергары / © Instagram Софии Вергары

Маноло — сын Софии Вергары / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

На фото София позирует в обтягивающем красном платье с эффектным декольте, которое она дополнила золотыми аксессуарами и солнцезащитными очками.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

Поклонники не оставили публикацию без внимания, осыпав актрису комплиментами. Многие отметили, что Вергара выглядит роскошно и по-прежнему остается одной из самых эффектных звезд Голливуда.

Ранее, напомним, София Вергара в леопардовых лосинах показала свою тренировку на ягодицы.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
85
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