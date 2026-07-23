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- Шоу-бизнес
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София Вергара в платье с эффектным декольте наслаждается отдыхом в Греции
Как и у многих других селебрити, у актрисы сейчас отпуск.
53-летняя колумбийско-американская актриса София Вергара проводит летний отпуск в Греции. Звезда сериала «Американская семейка» поделилась в своем Instagram серией фото с ужина в ресторане. Судя по фото, она весело провела там время.
Компанию на отдыхе ей составляют друзья и сын — 34-летний Маноло.
На фото София позирует в обтягивающем красном платье с эффектным декольте, которое она дополнила золотыми аксессуарами и солнцезащитными очками.
Поклонники не оставили публикацию без внимания, осыпав актрису комплиментами. Многие отметили, что Вергара выглядит роскошно и по-прежнему остается одной из самых эффектных звезд Голливуда.
Ранее, напомним, София Вергара в леопардовых лосинах показала свою тренировку на ягодицы.