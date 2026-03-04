ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

София Вергара в шоколадном платье-комбинации с кружевом появилась на Неделе моды в Париже

53-летняя колумбийско-американская актриса в пикантном образе сходила на ивент.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
София Вергара

София Вергара / © Getty Images

София Вергара посетила мероприятие WWD в отеле Hotel de Crillon, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже.

Актриса выглядела привлекательно в шелковом платье-комбинации с кружевом сверху и на подоле. Наряд имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

На плечи она накинула бежевый замшевый тренч. Обута София была в темно-коричневые босоножки на высоких платформах и каблуках, а в руке держала коричневую сумку.

У Вергары были распущенные волосы, макияж смоки-айс и молочный маникюр.

Напомним, София Вергара попала под прицел папарацци в Париже в коричневом худи, голубых джинсах и кроссовках.

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie