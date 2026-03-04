- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- 103
- 1 мин
София Вергара в шоколадном платье-комбинации с кружевом появилась на Неделе моды в Париже
53-летняя колумбийско-американская актриса в пикантном образе сходила на ивент.
София Вергара посетила мероприятие WWD в отеле Hotel de Crillon, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже.
Актриса выглядела привлекательно в шелковом платье-комбинации с кружевом сверху и на подоле. Наряд имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.
На плечи она накинула бежевый замшевый тренч. Обута София была в темно-коричневые босоножки на высоких платформах и каблуках, а в руке держала коричневую сумку.
У Вергары были распущенные волосы, макияж смоки-айс и молочный маникюр.
Напомним, София Вергара попала под прицел папарацци в Париже в коричневом худи, голубых джинсах и кроссовках.