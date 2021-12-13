Согласия, мира и хороших украинских песен: новогоднее поздравление от Александра Пономарева

В канун Нового года народный артист Украины записал для украинцев видеопоздравление.
Редакция Леди.ТСН.ua начинает публиковать серию звездных видеопоздравлений с новым Новым годом для наших читателей.
Начнет серию народный артист Украины – Александр Пономарев. Певец искренне пожелал украинцам спокойствия, мира и прекрасных украинских композиций.
"С Новым годом поздравляю всех читателей ТСН.ua! Согласия, мира нам, спокойствия, хороших украинских песен! И складывайте свои пазлы, а Боженька пусть вам в этом помогает! С праздником" – пожелал Александр.
Читайте также: