Согласия, мира и хороших украинских песен: новогоднее поздравление от Александра Пономарева

Согласия, мира и хороших украинских песен: новогоднее поздравление от Александра Пономарева

В канун Нового года народный артист Украины записал для украинцев видеопоздравление.

Редакция Леди.ТСН.ua начинает публиковать серию звездных видеопоздравлений с новым Новым годом для наших читателей.

Начнет серию народный артист Украины – Александр Пономарев. Певец искренне пожелал украинцам спокойствия, мира и прекрасных украинских композиций.

Александр Пономарев

Александр Пономарев

"С Новым годом поздравляю всех читателей ТСН.ua! Согласия, мира нам, спокойствия, хороших украинских песен! И складывайте свои пазлы, а Боженька пусть вам в этом помогает! С праздником" – пожелал Александр.

Александр Пономарев поздравил читателей ТСН.ua с Новым годом

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