Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сходила на митинг и спела гимн Украины в центре Нью-Йорка

23 марта в центре Нью-Йорка прошел митинг в поддержку Украины, во время которого подняли сине-желтый флаг.

Александра Зарицкая сейчас находится в США, где пытается показать миру, что происходит в Украине сейчас. За несколько дней певица дала интервью одному из американских телеканалов, отыграла концерт и выступила в центре Нью-Йорка под сине-желтым флагом, где спела гимн Украины.

"Большая честь для меня исполнить гимн Украины в честь исторического события – поднятие украинского флага в самом центре Нью-Йорка. Флаг Украины будет развеваться рядом с флагом США в знак борьбы и веры в независимость нашей страны и мирного народа. Наш желто-голубой символ воли и любви к своей земле будет висеть в центре города, когда Украина победит в войне с россией. Спасибо мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу и каждому человеку, который поддерживает украинцев в США. Наша миссия сейчас – быть объединенными как никогда, чтобы противостоять злу и достойно показывать, что свободные народы едины, несмотря на разделяющий нас океан! Спасибо!" - написала Зарицкая в Instagram.

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