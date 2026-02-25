- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Солистка KAZKA Александра Зарицкая и Даша Квиткова появились на премьере "Мавки" в одинаковых платьях
Звездные красавицы выбрали для своего появления на мероприятии одинаковые наряды от украинского бренда.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и блогер Даша Квиткова появились на масштабной премьере романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф" в одинаковых нарядах.
Это было молочное платье по фигуре с красным цветочным принтом "Червона рута" от украинского бренда JUL. Наряд имел длинные рукава с рюшами-манжетами.
Александра сочетала наряд с черными высокими сапогами на грубой подошве и высоких каблуках. У певицы была красивая прическа с локонами, макияж с помадой ягодного оттенка и нюдовый маникюр.
Даша сверху платья надела черный удлиненный жилет приталенного силуэта и обула белые туфли на интересных каблуках. Лук блогер дополнила черной сумкой и золотой брошью на жилете. У Квитковой была идеально ровная укладка и нежный макияж.